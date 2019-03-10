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FETÖ'nün sapkın dinlerarası diyalog projesi Almanya'da tutmadı

FETÖ'nün dinlerarası diyalog projesi için kurulması planlanan ortak binanın inşa edileceği arsa sahibi Catherine Dussmann projeden çekildi. Sebebini ise FETÖ olarak gösterdi.

10 Mart 2019 Pazar 08:37
FETÖ'nün sapkın dinlerarası diyalog projesi Almanya'da tutmadı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, üç dinin ibadethanelerini bir araya getirmek için planlanan "House of One - Bir Ev" projesi, arsa sahibinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) projede yer almasını gerekçe göstererek çekilmesi nedeniyle durduruldu.

Petri Meydanı'nda yapılması planlanan projenin geleceğinin, arsa sahibinin çekilmesiyle "belirsiz bir hal aldığı" ifade edildi.

"FETÖ'den başka katılan olmadı"

Yerel basında yer alan haberlere göre, arsa sahibi Berlinli girişimci Catherine Dussmann, çekilme sebebini "projeye FETÖ'den başka Müslüman temsilcinin katılmaması ve bu örgütün Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulmasını" gerekçe gösterdi.

Dussmann yaptığı açıklamada, "Dinlerarası diyalog ve anlayışı teşvik etmek yerine yeni çatışma yaratan bir projeyi destekleyemem." dedi.

"Diğer Müslüman gruplar desteklemedi"

Berliner Zeitung'da konuyla ilgili yayınlanan haberde, Dussmann'ın, Berlin'in bir diyalog alanına ihtiyacı olduğu için başta bu projeye ikna olduğu belirtilirken, projeye Müslüman cemaat ve dini grupların destek vermediği, sadece "Marjinal Gülen grubunun" katılmasının projeyle ilgili şüphe yarattığı ifade edildi.

Haberde, FETÖ'nün diğer Müslümanlar ve cami dernekleri tarafından dışlandığı vurgulanırken, bu grubun 2016'da Türkiye'deki darbe girişimine katıldığından şüphelenildiği belirtildi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Berlin Büyükşehir Belediye Başkanı Michael Müller'in mütevelli heyeti başkanı olduğu projenin, inşaat hazırlıkları ocakta başlamıştı.

43.5 milyon euroya mal olması beklenen inşaat için şimdiye kadar, 8.5 milyon euro bağış toplandı. Hayata geçirilmesi durumunda projeye, federal hükümetin de maddi destek vermesi planlanıyordu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 08:37
  1. Berlin
  2. House of One
  3. proje
  4. FETÖ

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