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FETÖ'nün "Sakarya yapılanması" davasında 42 sanığa hapis

Sakarya'da 12'si tutuklu 45 sanığın yargılandığı FETÖ'nün "il yapılanması" davasında 42 sanık "silahlı terör örgütü üyeliği suçundan hapis cezalarına çarptırıldı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 14:11
FETÖ'nün "Sakarya yapılanması" davasında 42 sanığa hapis

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şehir yapılanmasıyla ilgili, 12'si tutuklu 45 sanıklı davada, 42 sanık "silahlı terör örgütü üyeliği suçundan" 2 yıl 6 ay ile 9 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'ndaki duruşmada, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları hazır bulundu. Tutuklu bir sanık ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasını tekrar ettiğini dile getirerek, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini ve tutuklu sanık Durmuş Ali Koçer ile avukatı Savaş İşleyen hakkında savunma sınırlarını aşar vaziyette kamu tanıkları hakkındaki beyanları nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Mahkeme başkanı, sanıkların, cumhuriyet savcısının iki celse önce esas hakkında verdiği mütalaaya karşı savunma yaptığını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu.

Sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini dile getirerek, beraatlarını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların "anayasayı ihlal" suçundan ve 3 sanığın ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yeterli delil elde edilemediğinden beraatlarına hükmetti. 

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan örgütün Sakarya mütevelli heyetinde yer aldığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Remzi Çinemre, Hasan Tarhan ve Yalçın Tabanlı'nın 9 yıl 4 ay on beşer gün, tutuklu sanıklar Ali Hacıeyüpoğlu, Durmuş Ali Koçer, Hüseyin Uzekmek, Ragıp Kaya ve Reşit Taşdemir'in 8 yıl dokuzar ay, tutuklu sanıklar Erhan Yağcı ve Muammer Erden, tutuksuz sanıklar Ali Dursunoğlu, Ayhan Genç, Bekir Çatalbaş, Çetin Çınar, Halis Aygün, Özcan Fahri Aslan, Selim Uzekmek ve Nuri Doğan'ın 8 yıl 1 ay on gün, tutuksuz sanık Serdar Tarhan'ın 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Karasu, Akyazı, Hendek, Sapanca ve Geyve ilçeleri mütevelli heyetinde yer aldığı iddia edilen tutuklu sanıklar İrfan Topçu ve Taceddin Başer, tutuksuz sanıklar Ahmet Uluköylü, Fatih Aydın, Halil İbrahim Ocak, Hüseyin Kav, Mehmet Sarı, Metin Sert, Mehmet Osmanoğlu, Osman Baysal, Sait Arık, Ahmet Şükrü Usanmaz, Önder Karaman, Ferhat Tanta, Yusuf Ziya Memigüven, Mehmet Peker, Ömer Özsoy, Yunus Erdem, Cihan Coşkun, Osman Tetik, Nedim Reis, Özdemir Uçak'a "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Ziya Tok'u aynı suçtan etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Heyet ayrıca, Yağcı, Topçu, Erden, Başer ve Koçer'in tutuklu bulundukları süreyi göz önüne alarak yurtdışı çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine hükmetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında 44 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan ise 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ederek, 1 sanığın şartlar oluşmadığından tüm suçlardan beraatını istemişti. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 14:11
  1. Karaman
  2. Fatih
  3. Sakarya
  4. Aydın
  5. Sapanca
  6. Akyazı
  7. Ferizli
  8. Karasu
  9. Geyve
  10. Çine
  11. Ali Koç

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