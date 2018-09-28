Halil Güner kimdir? Halil Güner nerede yakalandı?

Emniyet güçleri, devletin kılcal damarlarına sızan ve 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ mensuplarına yaptığı operasyonlarla kıskıvrak yakalıyor. Polisin yakaladığı firari FETÖ’cü ise örgütün Ege Bölgesi doktor yapılanması sorumlusu Halil Güner oldu.

Fethullahçı terör örgütü (FETÖ) yapılanması içerisinde dershane müdürlüğü, ilçe imamlığı, Ege Sağlık Federasyonu Genel Sekreterliği görevini yürüten son olarak da Ege bölgesi doktorlar yapılanması sorumlusu olduğu belirlenen Halil Güner ile ilgili gözaltı kararı verildi. Örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu öğrenilen Halil Güner, İzmir Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla Denizli’de kıskıvrak yakalandı. İzmir’e getirilen FETÖ üyesi Halil Güner’in sorgusunun sürdüğü öğrenildi.