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FETÖ’nün örgüt evlerine operasyon: 4 gözaltı

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt evlerine yapılan operasyonlarda 4 kişi yakalandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:05
FETÖ’nün örgüt evlerine operasyon: 4 gözaltı

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt evlerine yapılan operasyonlarda 4 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün akşam Atakum ilçesinde iki ve İlkadım ilçesinde bir adreste operasyon düzenledi. Operasyonda Osmaniye 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı olan ve örgüte müzahir kurumda SGK kaydı olan, Bank Asya’da arttırılan hesap hareketlerinin olduğu tespit edilen "Osmaniye il imamı" ve ByLock kullanıcısı


Emrullah A., Menemen Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı olan ve örgüte müzahir kurumda SGK kaydı olan,örgüt içerisinde bayanlardan sorumlu bölgeci olarak görev yapan, Bank Asya’da arttırılan hesap hareketlerinin olduğu tespit edilen Elif K., Tokat 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı olan ve örgüte ait kurumlarda yönetici olarak çalışan, Bank Asya’da arttırılan hesap hareketlerinin olduğu tespit edilen Abdullah Y. ile Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı olan, 3 adet ByLock abonelik kaydı olan, Erzincan’da sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, örgüte müzahir kurumda SGK kaydı olan, Bank Asya’da arttırılan hesap hareketlerinin olduğu tespit edilen Zafer G. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda üzerinden sahte kimlik çıkan Emrullah A., ikametinde yapılan arama öncesinde görevlilere kimlik olarak sahte sürücü belgesi ibraz etti. Şüphelilerden Zafer G. de ikametinde yapılan arama öncesinde polise kimlik olarak sahte sürücü belgesi gösterdi. Zanlılardan Abdullah Y. Tokat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Emrullah A., Elif K. ve Zafer G. ise Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:05
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