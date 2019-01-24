FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okulu "mahrem imamı" yakalandı! Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Beytepe Jandarma Okulu "mahrem imamı" A.U. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sefa Çamlık Mahallesi'nde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince aranan, Türk Standartları Enstitüsünde şube müdürüyken ihraç edildiği ve FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okulu "mahrem imamı" olduğu öğrenilen A.U'yu yakaladı. Geniş kapsamlı çalışma başlatıldı Öte yandan, A.U'nun Ayvalık'a deniz yolu ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma amacıyla gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, gerekli bağlantıların tespiti ve deşifresine yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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