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FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okulu "mahrem imamı" yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Beytepe Jandarma Okulu "mahrem imamı" A.U. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

24 Ocak 2019 Perşembe 10:14
FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okulu "mahrem imamı" yakalandı!

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sefa Çamlık Mahallesi'nde yol  uygulaması yapan polis ekipleri, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince aranan, Türk  Standartları Enstitüsünde şube müdürüyken ihraç edildiği ve FETÖ'nün Beytepe  Jandarma Okulu "mahrem imamı" olduğu öğrenilen A.U'yu yakaladı.

Geniş kapsamlı çalışma başlatıldı

Öte yandan, A.U'nun Ayvalık'a deniz yolu ile yasa dışı yollardan yurt  dışına kaçma amacıyla gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, gerekli  bağlantıların tespiti ve deşifresine yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:14
  1. Ankara
  2. Balıkesir
  3. FETÖ
  4. Ayvalık ilçesi

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