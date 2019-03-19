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FETÖ'nün okul muhasebecisine hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgütün para trafiğini kontrol ettiği öne sürülen özel okulun muhasebecisine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

19 Mart 2019 Salı 12:48
FETÖ'nün okul muhasebecisine hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgüte ait özel okulun muhasebecisi, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Fehmi Kırkgeçit ile avukatı katıldı.

Sanık Kırkgeçit, İslahiye ilçesinde kapatılan Gülpenbe okulunda memur olarak görev yaptığını belirterek "Okul idaresinin vermiş olduğu görevleri yapardım. Yasaya aykırı hiçbir eylemim yoktur." savunmasını yaptı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın FETÖ/PDY'nin İslahiye ilçesi eğitim yapılanmasının üst şirketi konumundaki kurumun işletmecisi olduğunu ayrıca bu şirkete bağlı Gülpembe Okulu'nun muhasebeciliğini yaptığını ayrıca örgütün ilçedeki tüm para trafiğinin sanık üzerinden gerçekleştirildiğini ve hain darbe girişimi sonra bilgisayarlardaki bilgileri silmek istediğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kırkgeçit'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:48
  1. FETÖ/PDY
  2. FETÖ/PDY davası
  3. FETÖ'nün muhasebecisi

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