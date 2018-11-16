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FETÖ'nün Mustafa Sarıgül talimatı ortaya çıktı

31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde Şişli’den aday olmak için kolları sıvayan Sarıgül’ün ismi ankesör soruşturmalarına karıştı.

16 Kasım 2018 Cuma 08:27
FETÖ'nün Mustafa Sarıgül talimatı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘ankesörlü telefon soruşturması’ kapsamında hakkında işlem yapılan bin 260 askerden 408’i itirafçı oldu. Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında itirafçı olan A.T., 17-25 Aralık’tan sonraki yerel seçimlerde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül’ün desteklenmesi yönünde talimat verildiğini söyledi. A.T. “Yunus kod isimli örgüt ağabeyim 30 Mart 2014 seçimlerinde CHP adayı Mustafa Sarıgül’e oy vermemizi söyledi” dedi.

FETÖ’NÜN CAN SİMİDİ CHP

Aynı soruşturma kapsamında itirafçı olan bir başka muvazzaf asker O.K. da 17-25 Aralık’tan sonra örgüt imamlarının kendilerine seçimler konusunda baskı yaptığını söyledi. O.K., “Bizimle ilgilenen abi ‘CHP’ye oy verebilirsiniz ama AK Parti’ye vermeyin’ diye telkinde bulunmaya başladı” diye konuştu.

 KAYNAK: YENİ ŞAFAK

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 08:27
  1. İstanbul
  2. terör örgütü
  3. sarıgül
  4. FETÖ
  5. GÜNCEL Haberleri

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