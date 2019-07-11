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FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik davada 7 sanık hakim karşısına çıktı

FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan ‘Haberdar.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:20
FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik davada 7 sanık hakim karşısına çıktı

FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan ‘Haberdar.com’ adlı internet sitesinde çalışan 7 şüphelinin ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, savunmasını hazırlamayan sanıklara süre vererek duruşmayı erteledi.


FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan ‘Haberdar.com’ adlı internet sitesinde çalışan 7 şüphelinin ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar Erkam Büyük ve Yasin Yılmaz SEGBİS yoluyla katılırken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.



‘Bilseydim hat vermezdim’


Duruşmada iddianameye yönelik savunma yapan sanık Erkam Büyük, “İddianamede söz edilen cep telefonu benim üzerime kayıtlıydı, ancak Said Sefa tarafından kullanılıyordu. Kendisi hat alamadığını ve kara listede olduğunu söyledi. Bende işverenim olduğu için hat alıp kendisine verdim. Bylock kullanacağını bilseydim vermezdim. Zaten hattı 5-6 ay sonra kapattı” dedi.


Sanık Büyük, mahkeme başkanının, “Gazetede örgütsel toplantılara çağrıldınız mı?” sorusuna yönelik, “Ben kendi dönemimde böyle şeylere şahit olmadım. Çağrılmadım da. Mesai saatleri içerisinde gidip geliyordum. Güvenlik kameralarından tespit edilebilir” şeklinde cevap verdi.



‘Kendi aramızda konuşuyorduk’


Mahkeme başkanının “Gazetede çıkan haberlerle ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusuna cevap veren sanık Büyük, “Biz kendi içimizde sivri haberler yapmayalım diye konuşuyorduk. Ancak Said bey basın özgürlüğü var diyerek o tarz haberler yaptırıyordu” dedi. Mahkeme başkanının sorularını cevaplayan sanık Büyük, beraatini talep ederek savunmasını sonlandırdı.


Duruşmaya SEGBİS yoluyla bağlanan sanık Yasin Yılmaz ve avukatlar, esasa ilişkin savunma yapmak için ek süre talep etti.


Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına ek süre vererek, duruşmayı 18 Aralık tarihine ertelendi.



İddianameden


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ ile bağlantılı olduğunu iddia edilen ‘haberdar.com’ isimli internet sitesinde çalışan sanıklar, Uğur Nurcan, Erkam Büyük, Elif Kaya, Yasin Yılmaz, İsa Siyi, Bekir Çağrı Şahan ve Emer Koçali’nin, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.


‘Haberdar.com’ adlı internet sitesinin sahibinin, 2014 yılı Aralık ayına kadar şüpheli Uğur Nurcan olduğu ve sitenin sonrasında da Said Sefa isimli kişiye devredilmesinin dikkat çekici bulunduğu vurgulanan iddianamede, ‘fuatavni’ hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa hakkında daha önce, ‘silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçundan dava açıldığı aktarılıyor.


Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, ‘Haberdar’ adlı internet sitesinde de örgüt adına algı faaliyetlerinin yapıldığı şüphesinin oluşması üzerine, site çalışanlarının da soruşturma kapsamına alındığı yer alıyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:20
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