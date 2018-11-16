FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 4'ü kadın, 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sürüyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü yönetmek ve üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "Fetullahçı silahlı terör örgütünün finansmanını sağlama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şahsa ait bilirkişi raporunda, örgüt elebaşısının talimatlarına uyarak Bank Asya'yı fonladıkları, bankayı TMSF'nin olası bir müdahalesine karşı korumaya çalıştıklarının belirlendiği öğrenildi.

Bu 4 şüphelinin ayrıca MASAK analiz raporlarına göre de örgüte finansman sağladıklarının belirlendiği, bu doğrultuda yapılan çalışmaların devamında örgüte finansal destek sağlayan 13 şüphelinin daha tespit edildiği belirtildi.