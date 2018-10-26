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FETÖ'nün 'mali kasası' 17 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Erzurum'da, FETÖ'ye ilişkin davada yargılanan örgütün "Erzurum mali kasası" Ünal Üneş'e, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

26 Ekim 2018 Cuma 14:27
FETÖ'nün 'mali kasası' 17 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan örgütün "Erzurum mali kasası" Ünal Üneş, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 17 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalanan "Habbab Hoca" lakaplı tutuklu sanık Üneş ile avukatı Harun Işık katıldı.

Geçen celse esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, Üneş'in örgütte yönetici statüsünde görev yaptığını, örgütün gayrimenkul ve ekonomik işlerinde karar alma, insiyatif kullanma, sevk ve idare etme, emir ve talimat verme yetkilerine sahip olduğunu ve kod adı kullandığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Savcı, hakkında yakalama emri bulunan firari sanık Şakir Çoban'ın dosyasının ayrılmasını talep etti.

Savcının esas hakkındaki son görüşüne karşı diyecekleri sorulan sanık Üneş, örgütün gayrimenkul işleriyle ilgilendiği iddiasının doğru olmadığını ileri sürdü.

İddiaları kabul etmedi

Hiçbir zaman kod adı kullanmadığını iddia eden Üneş, "Habbab ismi bana babam tarafından konulmuştu. Resmi işler dışında ve ailem haricinde diğer kişiler ismimi Ünal olarak bilmez. Hiçbir terör örgütüne üye olmadığım gibi yöneticisi de değilim. Hakkımdaki delilleri kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Avukat Işık, müvekkilinin örgütün hiyerarşisi içinde olduğuna dair delil bulunmadığını ve bütün suçlamaları reddettiklerini belirterek, Üneş'in beraatini istedi.

Son sözü sorulan sanık, tahliye talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Ünal Üneş'i "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 12 yıl hapse mahkum etti. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında cezayı 18 yıla çıkaran heyet, hakkında takdir indirimi uyguladığı Üneş'i 15 yıl hapisle cezalandırdı.

Heyet, ayrıca sanığı "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum ederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Aynı davada yargılanan firari sanık Şakir Çoban'ın dosyası ise ayrıldı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 14:27
  1. Muğla
  2. Erzurum
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. mali kasa
  5. FETÖ davası

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