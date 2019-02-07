FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon Başkentte, FETÖ'nün farklı faaliyet alanlarını yeniden canlandırmaya yönelik çalışmalarda bulunduğu tespit edilen ve örgütün mahrem yapılanması içinde çalıştıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) farklı faaliyet alanlarını yeniden canlandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve örgütün mahrem yapılanması içinde oldukları belirlenen 5 zanlı operasyonla yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen firari örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Örgütün farklı faaliyet alanlarını yeniden canlandırmaya çalıştıkları belirlenen 5 firari şüpheli, ekiplerin takipleri sonucu gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün il, 2'sinin ise örgütün emniyet bünyesindeki mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öğrenildi. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

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