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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Başkentte, FETÖ'nün farklı faaliyet alanlarını yeniden canlandırmaya yönelik çalışmalarda bulunduğu tespit edilen ve örgütün mahrem yapılanması içinde çalıştıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı

07 Şubat 2019 Perşembe 13:24
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) farklı faaliyet alanlarını yeniden canlandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve örgütün mahrem yapılanması içinde oldukları belirlenen 5 zanlı operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen firari örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Örgütün farklı faaliyet alanlarını yeniden canlandırmaya çalıştıkları belirlenen 5 firari şüpheli, ekiplerin takipleri sonucu gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ünün il, 2'sinin ise örgütün emniyet bünyesindeki mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öğrenildi.

Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 13:24
  1. FETÖ
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. Mahrem yapılanma

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