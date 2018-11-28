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FETÖ'nün "mahrem imam"larına hapis cezası

Örgütün "mahrem imamı" olduğu iddia edilen 11 sanıktan 10'u, 7 yıl 6 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, bir kişinin dosyası ise ayrıldı

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:37
FETÖ'nün "mahrem imam"larına hapis cezası

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan ve örgütün "mahrem imamı" olduğu iddia edilen 11 sanıktan 10'una, 7 yıl 6 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ile "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan Dilaver Duru, Emrah Kaba, Emrah Özdemir, Eniz Gökçek, Halil Berik, Hüseyin Keskin, İsa Altınoluk, Sedat Kılıçarslan ile tutuksuz sanık Muhittin Uçar katıldı.

Sanıklardan Mehmet Akmanoğlu Sincan Cezaevinden, İsa Eren de Isparta Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Akmanoğlu, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

Duru ise 2000 yılında Bank Asya'da hesap açtığını belirterek, "Ama talimatla para yatırmadım. 20 aydır tutukluyum. Ben silahlı veya silahsız terör örgütlerine üye değilim. Bütün terör örgütlerini de lanetliyorum." dedi.

Altınoluk da suçsuz olduğunu iddia ederek, "Garson isimli şahıs, SD kartta verdiği isimlerde bizleri mağdur etmektedir. Dernek ya da sendika üyeliğim yok, FETÖ'ye ait otellerde kalmadım, Bank Asya'da hesabım da yok. Beraatımı istiyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, örgütün "mahrem imamı" olduğu iddia edilen sanıklardan Mehmet Akmanoğlu'nu 12 yıl, Dilaver Duru'yu 10 yıl 6 ay, Emrah Özdemir, Hüseyin Keskin, Sedat Kılıçarslan ve Emrah Kaba'yı 9 yıl, Eniz Gökçek, İsa Altınoluk, İsa Eren ve Muhittin Uçar'ı ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, Halil Berik'in dosyasının ise ayrılmasına hükmetti.

Dava kapsamında Ersin S. ve Haşim Ü'nün ise firari olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 18:37
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  2. hapis
  3. Kastamonu
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