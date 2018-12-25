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FETÖ'nün "mahrem imam"ları davası

İzmir'de, örgütün "mahrem imamı" oldukları iddiasıyla 15'i tutuklu 52 sanığın yargılanmasına devam edildi- Mahkeme 4 sanığı tahliye etti

25 Aralık 2018 Salı 18:20
FETÖ'nün "mahrem imam"ları davası

İZMİR (AA) - İzmir'de FETÖ/PDY'ye ilişkin davada örgütün "mahrem imamı" oldukları iddiasıyla 15'i tutuklu 52 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 15 tutuklu ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

İddia makamı, tutuklu sanık Uğur Topçular'ın tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Tutuklu sanık Kadir Demir, örgütle bağlantısının olmadığını ileri sürerek, örgüt mensubu olduğuna ilişkin herhangi bir somut delilin dosyaya girmediğini savundu.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığını kabul etmesine karşın, mesaj içeriklerinin mahkemeye ulaşmadığını söyleyen Demir, tahliyesini istedi.

Sanık Mustafa Yıldız, yaklaşık 24 aydır haksız yere tutuklu bulunduğunu, ByLock kullanmadığını, FETÖ'nün okul ve dershanelerine gitmediğini ve yurtlarında kalmadığını ileri sürerek, tutuksuz yargılanmak istediğini ifade etti.

Yaklaşık 2 senedir tutuklu bulunduğunu aktaran sanık İsmet Keklik de kendisine ait olmayan ve altında imzası bulunmayan ifadeden yola çıkılarak hakkında iddianame hazırlandığını öne sürdü ve tahliye talep etti.

Diğer tutuklu sanıklar ve avukatlar da söz alarak tahliye taleplerini bildirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yıldız, Hüseyin Yalçın, Salih Avcı ve Tahir Eksin'in tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 2016'da düzenlenen operasyonlarda "mahrem imam" oldukları iddiasıyla 48 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, 15 sanığın "silahlı terör örgütü yöneticiliği", 33 kişinin ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılması talebiyle dava açmıştı.

Başka mahkemelerde yargılanan 4 kişiye ait dosyanın, bu dava dosyasıyla birleştirilmesiyle sanık sayısı 52'ye yükselmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 18:20
  1. Avukat
  2. FETÖ
  3. İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. mahrem imam
  5. sanık

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