0553 313 94 23

FETÖ'nün "mahrem imam"ına hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY’ye ilişkin davada, örgütün Konya'daki mahrem emniyet yapılanmasında "müdür" konumunda bulunduğu ve rütbeli emniyet mensuplarından sorumlu "mahrem imam" olduğu iddia edilen sanığa 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi

26 Şubat 2019 Salı 14:26
FETÖ'nün "mahrem imam"ına hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün mahrem emniyet yapılanmasında "müdür" konumunda bulunduğu iddia edilen sanığa, 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Cantürk ve avukatı katıldı.

Sanık Cantürk, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek ByLock kullanmadığını öne sürdü. Hakkındaki, örgütün mahrem emniyet yapılanmasında yer aldığına yönelik tanık beyanlarını da kabul etmeyen sanık Cantürk, beraat talebinde bulundu.

Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ByLock, Eagle, KakaoTalk, CoverMe gibi programları kullandığını, örgüte ait dershaneler ve eğitim kurumlarında müdürlük yaptığını kaydetti. Savcı, sanığın örgütün Konya'daki mahrem emniyet yapılanmasında "müdür" konumunda bulunduğunu, rütbeli emniyet mensuplarından sorumlu "mahrem imam" olduğunu, ayrıca polis memurlarından sorumlu olan "öğretmen" konumundaki örgüt mensuplarından da sorumlu olduğunu ve "Hakan" kod adını kullandığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdiği sanık Cantürk'ün tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:26
  1. "mahrem imam"
  2. Bylock
  3. Eagle
  4. FETÖ/PDY
  5. FETÖ/PDY davası
  6. FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"
  7. Gaziantep

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da iş adamı cinayetinde yeni gelişme
    1. İstanbul’da iş adamı cinayetinde yeni..
    2. Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
    3. Gaziantep deprem master planı için..
    4. Avrupa Konseyi’nden Fransa’ya ‘Sarı..
    5. Yeşilyurt Taziye Evi açıldı
    6. DP, Kocamaz’ın adaylığına ilişkin..
    7. ''Türkleri öldürüyorlar ilaç..
    8. Şehitkamil’in basketbol takımları,..
    9. Sakaryapor taraftarları, Yeni..
    10. Makine mühendisi akademisyen kalemiyle..
    11. Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper,..
    12. ETSO Başkanı Yücelik’e Vergi Haftası..
    13. Milli haltercilerin Avrupa Şampiyonası..
    14. Katma değeri yüksek ürünler çağrısı
    15. "Hocalı Soykırımı'na imza atanlar..
    16. Samsun’da tanzim satış yerleri kuruldu
    17. Dahi çocuk Elon Musk'a 'Tesla' darbesi
    18. "18. Vehbi Koç Ödülü"nün sahibi Prof...
    19. Demirözü Kaymakamı Coşkun,..
    20. FETÖ'nün "mahrem imam"ına hapis cezası
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti