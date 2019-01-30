Mahkemeden FETÖ'nün 'mahrem imamına' hapis cezası Gaziantep'te, FETÖ'ye yönelik sürdürülen davada, eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Turgay Sohbet ile avukatı katıldı. Sanık Sohbet, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, aleyhine tanıklık yapan kişileri de tanımadığını öne sürdü. Cezalandırılmasını istedi Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "ByLock" ve "Eagle" programlarını kullandığını, örgütle iltisaklı kurumlarda çalıştığını, "Turgut" kod adını kullandığını ve "mahrem imam" olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, "silahı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdiği sanığın, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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