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FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgütün "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:13
FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Turgay Sohbet ile avukatı katıldı.

Sanık Sohbet, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, aleyhine tanıklık yapan kişileri de tanımadığını öne sürdü.

Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "ByLock" ve "Eagle" programlarını kullandığını, örgütle iltisaklı kurumlarda çalıştığını, "Turgut" kod adını kullandığını ve "mahrem imam" olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdiği sanığın, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 12:13
  1. "mahrem imam"
  2. Bylock
  3. Eagle
  4. FETÖ/PDY davası
  5. Gaziantep

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