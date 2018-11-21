THY- Noukşot
0553 313 94 23

FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgütün emniyet amirlerinden sorumlu mahrem imamına 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:08
FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün "mahrem imamı" 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Eyüp Topbaş ile avukatı katıldı.

Sanık Topbaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını savundu.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün polis memurluğundan yükselen emniyet amirlerinden sorumlu mahrem imamı olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Topbaş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 12:08
  1. "mahrem imamına"
  2. FETÖ/PDY
  3. Gaziantep

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamas heyeti Mısır'ı ziyaret edecek
    1. Hamas heyeti Mısır'ı ziyaret edecek
    2. "Değirmenci Nine" teknolojiye meydan..
    3. Allianz Grubu'ndan 8,7 milyar avroluk..
    4. Danimarka'da Türk genci öldürüldü!
    5. Paraşütte "el ele" rekor denemesi
    6. Afrin şehidi adına Etiyopya'da mescid
    7. "ABD, Sincar'da PKK'ya destek veriyor"
    8. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    9. Döviz kurları
    10. 17. MÜSİAD EXPO başladı
    11. Ahşabı dantel gibi işliyor
    12. Kadına yönelik şiddete karşı "turuncu"..
    13. "Türk Dış Politikasının Analizi: AB,..
    14. Eski CHP'li başkandan Mansur Yavaş'ın..
    15. Çavuşoğlu'ndan Hakan Atilla açıklaması!
    16. Vakıf Katılım Düzce Şubesi açıldı
    17. FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası
    18. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    19. Para-tekvandocunun azmi, 47 yaşında..
    20. Altyapı çalışmasında zarar gören doğal..
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı