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FETÖ'nün mahrem imamına 25 yıl 6 ay hapis cezası

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki sözde "mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 25 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

18 Eylül 2018 Salı 13:55
FETÖ'nün mahrem imamına 25 yıl 6 ay hapis cezası

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) sözde "mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 25 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden tutuklu yargılanan eski öğretmen Ahmet Gökhan Uçar ile avukatları katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savunmasında FETÖ'yle ilişkisinin bulunmadığını öne süren sanık Uçar, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında itirafçıların ifadeleri doğrultusunda sanığın, örgütün TSK'daki sözde "mahrem imamı" olduğu, "Macit" kod adını kullandığı ve başka örgüt üyelerinin isimlerinin de kodlandığının tespit edildiğini belirtti.

Öğretmen olan sanığın, örgüt üyesi bekar memurların maaşlarının 5'te birini, evli olanların maaşlarının ise 10'da birini "himmet" adı altında topladığının anlaşıldığını kaydeden savcı, Uçar'ın, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'a 216 bin defa giriş yaptığının belirlendiğini ifade ederek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 25 yıl 6 ay hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 13:55
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