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FETÖ'nün "mahrem imamı"na 15 yıl hapis

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasında "mahrem imam" konumunda bulunan Abdulkadir Erdoğan'a, terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıl hapis cezası verildi

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:59
FETÖ'nün "mahrem imamı"na 15 yıl hapis

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasında "mahrem imam" konumunda bulunan Abdulkadir Erdoğan, terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına sanık ve avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunması alınan sanık, üzerine atılı suçu reddetti ve beraat talebinde bulundu.

Soruşturma safhasındaki itiraflarını reddeden Erdoğan, terör örgütüyle ilgisinin olmadığını savundu.

Sanığın son sözlerini dinledikten sonra hükmü açıklayan heyet, Abdulkadir Erdoğan'a terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:59
  1. FETÖ
  2. Mahrem imam Abdulkadir Erdoğan

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