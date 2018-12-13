FETÖ'nün "mahrem hizmetler yapılanması" davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem hizmetler yapılanması"na dahil oldukları 127 kişinin "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının tahliyeye ilişkin taleplerini dinledi.

Müzekkerelerin okunmasının ardından bazı sanıklar savunma yaptı. Üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Savunmaların ardından savcı, sanıklardan 2'sinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, ara kararında, tutuklu sanıklardan Rızvan Okumuş ve Fetih Çatal'ın tahliyesine hükmetti.

Diğer tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

- İddianame

İddianamede, TEM Dairesi Başkanlığı Nöbetçi Amirliğini 27 Temmuz 2016 akşamı arayan ve ismini vermek istemeyen kişinin, "elinde çok önemli bilgilerin olduğunu, bu bilgileri kapalı zarf içinde Emniyet Genel Müdürlüğü binasının alt kısmında kalan Cemal Süreyya Parkı'ndaki çöp bidonuna bıraktığını, detaylı incelenmesi sonucu FETÖ/PDY ile alakalı çok önemli konuların çözüleceği"ni beyan ettiği belirtiliyor.

İhbarda bildirilen çöp bidonunun incelenmesi sonucu sarı renkli zarfta 11 sayfa, beyaz renkli ikinci zarfta da 6 sayfadan oluşan isim listesi olduğunun belirlendiği bildirilen iddianamede, listede isimleri yer alan kişiler hakkında soruşturma açıldığı kaydediliyor.

Savcılık soruşturması sonucunda, ihbarda isimleri yer alan kişilerin FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütün "mahrem hizmetler yapılanması"nda görev üstlendiklerinin belirlendiği ifade ediliyor.