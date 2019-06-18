0553 313 94 23

FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma

Bursa'daki bazı büfe telefonlarından ardışık ve periyodik arandıkları belirlenen, 14'ü muvazzaf 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı- Polis tarafından zanlıların yakalanması için 15 ilde operasyon başlatıldı

18 Haziran 2019 Salı 09:46
FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma

BURSA (AA) - Bursa merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 26 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmalarında, bazı kişilerin, Bursa'daki büfe telefonlarından "mahrem imamlar" tarafından ardışık ve periyodik arandıkları tespit edildi.

Bunun üzerine, 14'ü muvazzaf yarbay, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay olmak üzere 26 zanlı hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin koordinesinde Bursa'nın yanı sıra Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Yalova'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:46
  1. Bursa
  2. FETÖ/PDY Operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hastane sınıfı karne sevinci
    1. Hastane sınıfı karne sevinci
    2. Bursaspor’da elektrik krizi çözüldü
    3. İslâmi Finans’ta sevindiren haber
    4. Emet’in köylerinde alt yapı çalışmaları
    5. Karayollarının kış mesaisi sona erdi
    6. Gazişehir Gaziantep’te Sneijder..
    7. Halkbank'tan Enflasyona Endeksli Konut..
    8. Stres, huzursuz bağırsak sendromuna..
    9. Başkanlar da tecrübe diyor
    10. Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’na geri..
    11. Pazarcılıktan Avrupa şampiyonasına
    12. Başkan Asya, İstanbul seçimlerini..
    13. Büyükçekmece - Gelsenkirchen..
    14. Sanayi üretim endeksi (2)
    15. (Özel) Bursa’da kesilen meyve ağacı..
    16. Gezi ile paralel darbede devirdiler,..
    17. Sayıştaydan İmamoğlu'nun iddialarına..
    18. Aslanapa’da ’Trap ve Tek Kurşun..
    19. Genç ziraat mühendisi Söke Ovası’nda..
    20. Çocuklara karne hediyesi ‘’Harika..
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!