FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma Soruşturma kapsamında ikisi muvazzaf asker 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

TOKAT (AA) - Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik Tokat, Ankara, İzmir, Şırnak, Ordu ve Kocaeli illerinde ikisi muvazzaf astsubay, 7'si kapatılan askeri okullardan çıkarılma olmak üzere 9 kişi hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.