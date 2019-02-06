FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma
Soruşturma kapsamında ikisi muvazzaf asker 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı06 Şubat 2019 Çarşamba 11:59
TOKAT (AA) - Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik Tokat, Ankara, İzmir, Şırnak, Ordu ve Kocaeli illerinde ikisi muvazzaf astsubay, 7'si kapatılan askeri okullardan çıkarılma olmak üzere 9 kişi hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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