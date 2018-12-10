FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma

TOKAT (AA) - Tokat merkezli 3 il ve KKTC'de FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında KKTC ile Tokat, Yozgat ve Adana'da düzenlenen operasyonda 2 muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile okullarıyla ilişiği kesilmiş 3 askeri öğrenci gözaltına alındı.

Kente getirilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

