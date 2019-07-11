FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyon Şanlıurfa merkezli 7 ilde gerçekleştirilen ve çeşitli rütbelerden gözaltına alınan 10'u muvazzaf 14 askerden 4'ü tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 askerden 4'ü tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı. Diğerler şüpheliler ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Haziran'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik Şanlıurfa, Erzurum, Erzincan, Ankara, Muğla, Samsun ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli rütbelerde 10'u muvazzaf 14 asker gözaltına alınmıştı.

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