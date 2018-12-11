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FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni itiraf etti! Yakayı ele verdi

FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Yeni’nin ifadesi doğrultusunda tarihçi Talha Uğurluel de gözaltına alındı. Uğurluel’in FETÖ’nün mütevelli heyet toplantılarına katıldığı ve Kudüs turlarıyla FETÖ'cüleri yurtdışına kaçırdığı ileri sürüldü.

11 Aralık 2018 Salı 08:05
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni itiraf etti! Yakayı ele verdi

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Murat Yeni’nin ifadesi sonrası tarihçi-yazar Talha Uğurluel İstanbul’daki ikametinde gözaltına alındı.

Kamuoyunda “maceracı” olarak bilinen Murat Yeni’nin ifadesinde, FETÖ’nün yayın organı kapatılan Samanyolu TV’deki sohbet programlarına katılanlar arasında Uğurluel’in de olduğunu söylemesi üzerine harekete geçen Erzincan Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri Uğurluel’i gözaltına aldı. “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan cezaevine gönderilen Uğurluel’in Murat Yeni ile birlikte mütevelli heyet toplantılarına katıldığı öne sürüldü.

Kudüs turlarının sebebi

Kullandığı aracın plakasının "FG" olduğu iddia edilen Talha Uğurluel'in Kudüs'e düzenlediği "tarih turu" adlı gezilerin "FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırma operasyonu" olduğu da iddia edildi. Bu turlara katılan bazı kişilerin Kudüs’e ayak basar basmaz kayıplara karıştığı da öne sürüldü. Murat Yeni’nin Erzincan’a gittiği dönemlerde FETÖ’nün Erzincan mütevelli heyet toplantılarına katıldığı ortaya çıkmıştı.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 08:05
  1. İstanbul
  2. Erzincan
  3. terör örgütü
  4. FETÖ

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