FETÖ'nün Kuzey Makedonya'daki Zaman gazetesi kapanıyor

ÜSKÜP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kuzey Makedonya'daki medya organı "Zaman Makedonya" maddi imkansızlıklar, halktan rağbet görmemesi ve Türkiye'nin etkin mücadelesi sonucunda basılı yayınını kapatma kararı aldı.

FETÖ iltisaklı gazetenin internet sayfasında yer alan açıklamada, Türkçe yayımlanan gazetenin ve Arnavutça yayımlanan derginin kağıt baskısının önümüzdeki günlerde okuyucusuyla son kez buluşacağı kaydedilirken, yayımların artık haber portalları ile sosyal medya üzerinden süreceği ifade edildi.

Kuzey Makedonya İletişim, Hesap Verilebilirlik ve Şeffaflıktan Sorumlu Devlet Bakanlığı, 28 Ocak'ta FETÖ iltisaklı "Zaman Makedonya" gazetesine, ülkedeki basılı medya kuruluşlarına 2018 yılı için basım ve dağıtım desteği programı kapsamında maddi destek kararı verdiklerini duyurmuştu. Program kapsamında başvuran 13 medya kuruluşundan, aralarında "Zaman Makedonya" gazetesinin de bulunduğu 11'ine destek verilmesi kararlaştırılmış, bu kapsamda Kuzey Makedonya'da yayın yapan "Zaman Makedonya"ya 903 bin 92 Makedonya denarı (yaklaşık 14 bin 670 avro) destek verildiği ifade edilmişti.

Bu gelişmenin ardından, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği ve ülkedeki Türk kökenli siyasiler karara sert tepki göstermiş, büyükelçilik önünde Zaman Makedonya'ya destek verilmesi protesto edilmişti.