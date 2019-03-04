FETÖ'nün kritik isminin evinde yapılan toplantının detayları anlatıldı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) yargıdaki kritik isimlerinden eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya'nın "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurulu Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kaya ve avukatı katıldı.

Eski HSYK üyesi İsmail Aydın, tanık sıfatıyla verdiği ifadede, Kaya'yı HSYK üyeliği sürecinde tanıdığını belirtti.

Mehmet Kaya'nın HSYK Genel Sekreteri olduğunu hatırlatan Aydın, Kaya'nın örgüte sempati duyduğunu düşündüğünü söyledi.

Aydın, Kaya'nın, Genel Sekreterliği HSYK üyelerinin üstünde gördüğünü dile getirdi. Anayasa'da HSYK Genel Sekreterliğinin yer aldığını belirten Kaya'nın bu nedenle görev yaptığı birimi güçlü gördüğünü ifade eden Aydın, Kaya'nın bu yöndeki söylemlerini aktardı.

Bu konudaki tartışmaları da anlatan Aydın, o dönem HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un, "Biz mi sizin amiriniziz, siz mi bizim." şeklinde ifadeler kullandığını belirtti.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlenen tanık İbrahim Okur ise 2011'deki Yargıtay ve Danıştay üyeleri seçimine ilişkin Kaya'nın evinde yapılan toplantıyı anlattı.

Toplantıda yaklaşık 350 kişiden oluşan listeden isim belirlendiğini kaydeden Okur, sayım yapıldığında bu rakamın 80 olduğunu, daha sonra toplantıda yer alan Ahmet Berberoğlu'nun dışarı çıktığını, tekrar odaya geldiğinde 140'tan aşağısını kabul edemeyeceklerini söylediğini aktardı.

Tanık Okur, Kaya'nın örgüte yakın isimlerden olduğunu sözlerine ekledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, Kaya'nın evindeki toplantıyı anımsattı. Bu toplantıda Yargıtay ve Danıştay'a seçilecek isimler üzerinde değerlendirmelerde bulunulduğunu söyleyen Erdem, toplantıda, üyelik için FETÖ elebaşı Gülen'in 140 kişi istediğinin söylendiğini dile getirdi.

- "140" tartışması

Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici de tanık sıfatıyla verdiği ifadede, Kaya'nın evindeki toplantıda 350 kişilik bir listenin gündeme geldiğini, bu listeyi Kaya'nın hazırladığını düşündüğünü bildirdi.

Toplantıdaki değerlendirmelerin ardından sayım yapıldığını ve seçilmesi öngörülen kişi sayısının 80 olduğunun belirlenmesi üzerine Ahmet Berberoğlu'nun dışarı çıktığını anlatan Hamsici, odaya tekrar gelen Berberoğlu'nun, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i kastederek, "Hoca efendiye danışılmış, arkadaşlar 140'tan aşağısına razı olmasınlar demiş." şeklindeki ifadesinin olduğunu belirtti.

Tanık eski HSYK üyesi Ömer Köroğlu da söz konusu toplantıda Mehmet Kaya'nın söz aldığını, rolü olduğunu ifade etti.

Köroğlu, "140 üye isteniyor." cümlesini duyduğunu belirtti ve Kaya'nın örgütteki etkin isimlerden olduğuna işaret etti.

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş ise Kaya'nın staj döneminde örgütün evinde kaldığını belirtti.

Kaya'nın kaldığı evde toplantılar yapıldığını anlatan Bektaş, bu toplantılarda FETÖ elebaşı Gülen'in ve kitaplarının gündeme geldiğini bildirdi.

Tanık beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanık Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.











