FETÖ'nün kritik ismi yakalandı FETÖ'nün Fuat Avni'den sonra propaganda yapan en önemli hesaplarından 'Kaç Saat Oldu' hesabının yöneticisi yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Fuat Avni'den sonra propaganda yapan en önemli hesaplarından biri olan 'Kaç Saat Oldu' hesabını yöneten E.B. isimli şüpheli yakalandı. Terör örgütü propagandası yapma suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli Beylikdüzü'ndeki ikametinde dün gece gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital veri ele geçirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.