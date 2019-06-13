FETÖ'nün kritik ismi yakalandı
FETÖ'nün Fuat Avni'den sonra propaganda yapan en önemli hesaplarından 'Kaç Saat Oldu' hesabının yöneticisi yakalandı.13 Haziran 2019 Perşembe 09:50
Fetullahçı Terör Örgütü'nün Fuat Avni'den sonra propaganda yapan en önemli hesaplarından biri olan 'Kaç Saat Oldu' hesabını yöneten E.B. isimli şüpheli yakalandı.
Terör örgütü propagandası yapma suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli Beylikdüzü'ndeki ikametinde dün gece gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital veri ele geçirildi.
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