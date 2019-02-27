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FETÖ'nün kripto yapılanmasında 48 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 146 zanlıdan 48'i tutuklandı

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:48
FETÖ'nün kripto yapılanmasında 48 tutuklama

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 42 ilde FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 146 şüpheliden 48'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına, kamu kurumlarına sızmış kripto örgüt üyelerine ve örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı adreslere yönelik operasyonda gözaltına alınan 146 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade vermelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 48'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklananlar arasında asker ve mahrem imamların yanı sıra örgütün "Al-i Heyet" olarak adlandırdığı yapıda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile yer alan Barbaros Kocakurt'un yeğeni Hubeyb Kocakurt da bulunuyor.

Adli kontrol şartıyla serbest kalan 98 şüpheliden 61'inin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdiği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 42 ilde 19 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün mahrem imamları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de aralarında yer aldığı 183 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

Yakalanan 162 şüphelinin arasında yer alan 16 kişi, daha önce haklarında yakalama kararı çıkartılan kentlere gönderilmişti.

Operasyonla özellikle örgütün Deniz Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına büyük darbe vurulduğu kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:48
  1. FETÖ
  2. Fetullah Gülen
  3. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. kripto
  5. TSK

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