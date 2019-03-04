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FETÖ'nün kripto yapılanmasında 25 kişi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik Bursa merkezli operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:42
FETÖ'nün kripto yapılanmasında 25 kişi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik Bursa merkezli operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 25'i muvazzaf 50 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince Bursa merkezli 19 ildeki adreslere düzenlenen operasyonda aralarında halen görevde olan askerlerin de bulunduğu 25 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:42
  1. Bursa
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