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FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

Bursa merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 50 zanlıdan 25'i daha adliyeye getirildi

15 Mart 2019 Cuma 11:18
FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

BURSA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik Bursa merkezli operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 50 şüpheliden 25'i daha adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün "mahrem imamları" tarafından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilerek gözaltına alınan 25'i muvazzaf 50 şüpheliden 25'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Söz konusu 25 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 25'i muvazzaf 50 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekiplerince Bursa merkezli 19 ildeki adreslere 4 Mart'ta düzenlenen operasyonda, muvazzaf askerlerin de aralarında olduğu 50 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 25'i dün sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:18
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