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FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı

12 Mart 2019 Salı 11:00
FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon

ZONGULDAK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla 2 muvazzaf asker ile ihraç edilen 8 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Ankara, Sakarya, Çanakkale, Denizli ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.


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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:00
  1. ardışık arama ve kripto şifreleme
  2. FETÖ/PDY
  3. Zonguldak

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