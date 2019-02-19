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FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturmada, aralarında FETÖ'nün mahrem imamları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de bulunduğu 176 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Örgütün hücre evlerinde de FETÖ'den aranan 16 şüpheli yakalandı

19 Şubat 2019 Salı 11:14
FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 41 ilde düzenlenen operasyonda aralarında FETÖ'nün mahrem imamları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de bulunduğu 176 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması ve kamu kurumlarına sızmış kripto örgüt üyeleri ile örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 176 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri sabah saatlerinde İzmir merkez olmak üzere 41 ilde haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelilerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Gözaltı kararı verilenler arasında halen aktif görevde bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 10 üsteğmen, 36 astsubayın da bulunduğu 49'u muvazzaf, 16'sı ihraç, 22'si askeri okuldan ilişiği kesilen olmak üzere 87'sinin asker olduğu, 22'sinin özel sektörde öğretmen, 5'inin doktor, 3'ünün aktif görevde polis memuru, birinin ise halen görevde komiser yardımcısı olduğu öğrenildi.

- FETÖ'nün Deniz Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına darbe

Operasyonda özellikle örgütün Deniz Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına büyük darbe vurulduğu kaydedildi.

Gözaltına alınanlar arasında mahrem yapılanmada yer aldıkları tespit edilen örgüt hiyerarşisinde "genel müdür", "müdür", "müdür yardımcısı", "öğretmen" gibi görevlerde bulundukları tespit edilen 12 şüpheli ile özel sektör çalışanları da bulunuyor.

- Hücre evleri deşifre edildi

Öte yandan polis ekipleri, örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evlerine de operasyon düzenledi.

Bu operasyonda ise Türkiye genelinde örgüt üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 16 zanlı da gözaltına alındı.

Şu ana kadar 113 şüphelinin yakalandığı operasyon devam ediyor.



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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:14
  1. FETÖ
  2. İzmir Emniyet Mğüdür
  3. kripto yapılanma
  4. operasyon
  5. terör örgütü

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