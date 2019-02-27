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FETÖ’nün kripto yapılanmasına 48 tutuklama

İzmir merkezli 42 ilde FETÖ’nün kripto yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 146 şüpheliden 48’i tutuklandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:31
FETÖ’nün kripto yapılanmasına 48 tutuklama

İzmir merkezli 42 ilde FETÖ’nün kripto yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 146 şüpheliden 48’i tutuklandı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına, kamu kurumlarına sızmış kripto örgüt üyelerine ve örgütün “gaybubet” olarak adlandırdığı adreslere yönelik operasyonda gözaltına alınan 146 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen şahıslardan 48’i “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklananlar arasında asker ve mahrem imamların yanı sıra örgütün “Al-i Heyet” olarak adlandırdığı yapıda FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile birlikte yer alan Barbaros Kocakurt’un yeğeni Hubeyb Kocakurt’un da yer aldığı ifade edildi.


Adli kontrol şartıyla serbest kalan 98 şüpheliden 61’inin ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdiği belirtildi.



Olayın geçmişi


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 42 ilde 19 Şubat’ta düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün mahrem imamları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de aralarında yer aldığı 183 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Yakalanan 162 şüphelinin arasında yer alan 16 şahıs, daha önce haklarında yakalama kararı çıkartılan kentlere gönderildi. Operasyonla özellikle örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına büyük darbe vuruldu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:31
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