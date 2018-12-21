Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

FETÖ'nün "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma

Mardin merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 15'i tutuklandı

21 Aralık 2018 Cuma 10:18
FETÖ'nün "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma

MARDİN (AA) - Mardin merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki "kripto mahrem yapılanması"nın ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde ankesörlü telefonlardan ardışık aramayla görüştükleri belirlenen ve haklarında yakalama kararı çıkartılarak gözaltına alınan şüphelilerden 8'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 15'i tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.

FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki "kripto mahrem yapılanması"nın ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, ankesörlü telefonlardan ardışık aramayla görüştükleri belirlenen 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Mardin, İstanbul, Ankara, Erzurum, Adana, Ağrı, Erzincan, Eskişehir, Hakkari, Hatay, Konya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı gözaltına alınmıştı.

Dün, şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 13'ü adliyeye sevk edilmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 10:18
  1. mardin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylaması
    1. AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylaması
    2. TCMB'den döviz depo ihalesi
    3. ABD Irak'ın Mahmur ilçesinde DEAŞ..
    4. Rıza Zelyut ecdada düşman, FETÖ’ye dost
    5. MKE Ankaragücü, Göztepe'yi Kayseri'de..
    6. CHP'den Suriye açıklaması
    7. ÖSYM'nin sınavlarına katılan aday..
    8. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    9. Türkiye'de 48 şehire 143 yeni otel..
    10. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    11. HSK kararnamesi ile yeni bir mahkeme..
    12. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    13. Mustafa Cengiz, AA'nın "Yılın..
    14. Elektrik aboneleri dikkat! Limit..
    15. Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü..
    16. FETÖ'nün "kripto mahrem yapılanması"na..
    17. Washington, Kore Yarımadasında nükleer..
    18. Kasımpaşa-Beşiktaş maçı saat kaçta ve..
    19. Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    20. Lider Medipol Başakşehir, seneyi..
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Mehmetçik, YPG'li teröristlerin aklını böyle aldı: Gerçek komandolar geldi, bir anda kıyamet koptu!
    Mehmetçik, YPG'li teröristlerin aklını böyle aldı: Gerçek komandolar geldi, bir anda kıyamet koptu!

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?