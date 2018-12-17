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FETÖ'nün "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma

Çanakkale'de aralarında muvazzafların da bulunduğu 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:48
FETÖ'nün "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 20 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki "kripto mahrem yapılanması"nın ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, ankesörlü telefonlardan ardışık aramayla görüştükleri belirlenen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında muvazzafların da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:48
  1. Çanakkale

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