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FETÖ'nün "kripto asker" yapılanmasına yönelik operasyon

Kahramanmaraş merkezli operasyonda gözaltına alınan 2 eski astsubay ile örgütün sözde asker öğrenci sorumlusu gözaltına alındı

27 Aralık 2018 Perşembe 10:24
FETÖ'nün "kripto asker" yapılanmasına yönelik operasyon

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 2 eski astsubay ile örgütün sözde askeri öğrenci sorumlusu yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullananlara yönelik Kahramanmaraş, İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün sözde askeri öğrencilerinde sorumlu S.K. ile meslekten ihraç olan astsubay İ.C. ve görevinden istifa eden eski sağlıkçı astsubay M.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:24
  1. FETÖ/PDY
  2. Kahramanmaraş
  3. operasyon

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