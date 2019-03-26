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FETÖ’nün karargâhı gençlik merkezi oluyor

Kültür sanat etkinlikleri adı altında FETÖ’nün çok sayıda gizli toplantısına ev sahipliği yapan Fırat Kültür Merkezi yeniden İstanbul’a kazandırılıyor.

26 Mart 2019 Salı 09:48
FETÖ’nün karargâhı gençlik merkezi oluyor

Kültür sanat etkinlikleri adı altında FETÖ’nün çok sayıda gizli toplantısına ev sahipliği yapan Fırat Kültür Merkezi yeniden İstanbul’a kazandırılıyor. Çok sayıda gencin beyninin yıkandığı, FETÖ tarafından adeta bir karargâh olarak kullanılan Çemberlitaş’taki binanın, bir gençlik merkezi olarak hayata geçirileceğini söyleyen AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, “Projemizle gençlerimiz kitaplarını okuyabileceği, sosyal aktivitelerini yapabileceği, tasarım atölyelerinde kişisel becerilerini geliştirebileceği yeni bir alana kavuşacak” ifadelerini kullandı.


Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sembol binalarından olan ve örgütün çok sayıda gizli toplantısına ev sahipliği yapan İstanbul Çemberlitaş’taki Fırat Kültür Merkezi gençlik merkezi olacak. Hazırlanan projeyle, Çemberlitaş’taki Fırat Kültür Merkezi, içerisinde okuma salonlarının, kütüphanenin, seminer ve konferans salonlarının, görsel tasarım atölyelerin ve oyun alanlarının olduğu gençlik merkezine dönüşecek.



"Kişisel becerilerini geliştirecekler"


Fatih’te yaşayan gençler için birçok proje geliştirdiklerini; bu projenin de gençlere verdikleri önemin en önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getiren AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, “Fatih’te yaşayan ve öğrenim gören öğrencilerimizin ve gençlerimizin beklentilerine yanıt verecek bu gençlik merkezini vakit kaybetmeden hayata geçireceğiz. Projemizle gençlerimiz kitaplarını okuyabileceği, sosyal aktivitelerini yapabileceği, tasarım atölyelerinde kişisel becerilerini geliştirebileceği yeni bir alana kavuşacak” dedi.



Film ve tiyatro gösterilerine ev sahipliği yapacak


“Geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olacak, her birimizin yerini alacak ve ülkemizi daha ileriye taşıyacak olan gençlerimize özel önem veriyoruz" diyen Ergün Turan, bu projeyle birlikte Fatihli gençlerin kütüphane, görsel, işitsel ve pratik alanların aynı çatı altında buluştuğu film ve tiyatro gösterilerine imkân verecek bir merkeze kavuşacağını ifade etti.



İistanbul’un tam merkezinde


Projeyi tarihi dokuya uygun olarak yapacaklarını aktaran Turan, yapılacak gençlik merkezinde müzik dinletilerinin yapılabileceğini; proje içerisinde yer alan atölyelerde edebiyat ve kültür-sanat faaliyetlerinin icra edilebileceğini aktardı. Yeni yapılacak gençlik merkezinin konum itibarıyla da gençlerin buluşma noktası olacağını sözlerine ekleyen Ergün Turan, merkezin üniversite öğrencilerinin derslerini çalışabileceği, sohbet etme imkânı bulup kafeteryalarda içeceklerini içebileceği bir konumda olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 09:48
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