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FETÖ'nün karanlık yüzü Kosova'da anlatıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçek ve karanlık yüzünün anlatıldığı "The Network" isimli belgesel başkent Priştine'de gösterildi

14 Temmuz 2019 Pazar 23:19
FETÖ'nün karanlık yüzü Kosova'da anlatıldı

PRİŞTİNE (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek ve karanlık yüzünün anlatıldığı "The Network" isimli belgesel Kosova'da gösterildi.

TRT World tarafından hazırlanan ve tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson'ın çektiği belgeselin başkent Priştine'deki gösterimine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ın yanı sıra Türk ve Kosova kurumlarının temsilcileri ile farklı şehirlerden yüzlerce Kosovalı katıldı.

Büyükelçi Sakar, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da karanlık emellerini gün yüzüne çıkaran FETÖ terör örgütüne karşı mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, bu belgeselin Kosovalıların karşı karşıya kaldığı tehditler hakkında da bilgi verdiğini anlattı.

15 Temmuz şehit ve gazilerinin demokrasiyi korumak adına yaptığı fedakarlığı asla unutmayacaklarını vurgulayan Sakar, "Bu terör örgütünün sadece Türkiye için değil, Kosova da dahil olmak üzere faal olduğu tüm ülkeler için ciddi tehlikeler yarattığını bir an bile aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini bir kez daha yinelemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Sakar, FETÖ'nün Türkiye'ye zarar verdiği gibi Kosova'ya da zarar vermesine izin verilmemesi için bu ülkedeki yetkililere de çağrıda bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 23:19
  1. FETÖ
  2. Kosova
  3. Priştine
  4. The Network

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