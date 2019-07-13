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FETÖ'nün karanlık yüzü Bişkek'te anlatıldı

FETÖ'nün iç yüzünü ve yapılanmasını konu alan "The Network" isimli belgesel, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gösterildi

13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:58
FETÖ'nün karanlık yüzü Bişkek'te anlatıldı

BİŞKEK (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network (Ağ)" isimli belgesel, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te izleyiciyle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının projesi kapsamında TRT World tarafından hazırlanan The Network'un gösterimi, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği himayesinde Ala Too Sineması'nda yapıldı.

Gösterime diplomatlar, Bişkek'teki Türk kurumların yetkilileri, çeşitli sivil toplum örgütlerinden temsilciler, Ahıska Türkleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, yaptığı konuşmada, "Belgeselde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı bütün dünyaya nasıl yayıldığını göreceksiniz. FETÖ'nün eğitim adı altında tamamen başka amaçlarla hareket ettiğini izleyecekseniz. Ayrıca ticari olarak öne çıkan bazı yapıların aslında neye hizmet ettiğini gayet net olarak görecekseniz." diye konuştu.

Fırat, Türkiye'de yaşanan hain darbe girişimi ve FETÖ tehlikesini Kırgızistan halkına anlatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:58
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