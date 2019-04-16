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Seçim 2019 Sayfası

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında biri mahrem imam, 26'sı muvazzaf 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

16 Nisan 2019 Salı 10:09
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında biri mahrem imam, 26'sı muvazzaf 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 10:09
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