FETÖ'nün kara havacılık davasında kararlar belli oldu MİT, Ankara Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran helikopter pilotlarının davasında karar çıktı. 152 sanıklı davada 56 sanık 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

MİT, Ankara Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran helikopter pilotlarının davasında karar çıktı. 152 sanıklı davada 56 sanık 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 56 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, 18 kişiye müebbet hapis cezası verildi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı 16 Temmuz sabahı Çankaya Köşkü'ne götüren albay Uğur Kapan'a 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Toplam 119 sanık ceza aldı. 31 sanık beraat etti, 2 sanığın dosyası da ayrıldı.

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