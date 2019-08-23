FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarında görevli 36 kişiye gözaltı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarında çalışan 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 36 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarında çalışan 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 36 şüpheli yakalandı. Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin. Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.