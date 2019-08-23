FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarında görevli 36 kişiye gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarında çalışan 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 36 şüpheli yakalandı.23 Ağustos 2019 Cuma 11:50
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarında çalışan 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 36 şüpheli yakalandı.
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