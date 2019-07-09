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FETÖ’nün ’Kadın zabıt katiplerinden sorumlu ablası yakalandı

Eskişehir’de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülen ve 3 yıldır aranan şüpheli yakalandı.

09 Temmuz 2019 Salı 15:07
FETÖ’nün ’Kadın zabıt katiplerinden sorumlu ablası yakalandı

Eskişehir’de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülen ve 3 yıldır aranan şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ’ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan Ayşe K.’nin Eskişehir’de olduğunu tespit etti. İstanbul Anadolu Bölge İdare Mahkemesinde zabıt katipliği yaparken meslekten ihraç edilen Ayşe K., polis ekipleri tarafından 71 Evler Mahallesi’nde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.


Öte yandan terör örgütünün sözde ’Kadın zabıt katiplerinden sorumlu ablalarından" olduğu ve gizli haberleşme programı ’ByLock’ kullandığı iddia edilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin akabinde soruşturmanın devam ettiği İstanbul’a gönderileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:07
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