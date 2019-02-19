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FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 37 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı- Ankara Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonlarda, örgütün kadın yapılanmasında etkin rolü olduğu iddia edilen Yasemin Ören'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalandı

19 Şubat 2019 Salı 09:57
FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün kadın yapılanmasında etkin rolü olduğu ileri sürülen Yasemin Ören'in de aralarında bulunduğu 30 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ mensuplarını ardışık şekilde arayarak örgüte taban oluşturmaya çalışan Yasemin Ören ve şüpheli ile irtibatlı kişilerin bulunduğu 37 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Örgütün kadın yapılanmasında etkin rolü bulunduğu ve FETÖ terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma ya da dava bulunan kişilerin eşleri olan kadınlarla irtibat sağladığı tespit edilen Ören ile eşi Nihat Ören, Ankara'da saklandıkları evde gözaltına alındı.

Yasemin Ören'in kaldığı evde yapılan aramada, döviz ve TL cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, Yasemin Ören ve eşinin yanı sıra Ören'in en fazla iletişim halinde olduğu, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı bulunan Hatice Gökçe ve eşi Adem Gökçe'nin dahil olduğu çoğu kadın 30 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirileceği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:57
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. FETÖ

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