FETÖ’nün kadın yapılanması sorumlusu tutuklandı Tekirdağ’da FETÖ’nün kadın yapılanması sorumlusu olduğu öne sürülen S.

Tekirdağ’da FETÖ’nün kadın yapılanması sorumlusu olduğu öne sürülen S.I. tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturmaları çerçevesinde FETÖ’nün kadın yapılanması sorumlusu olduğu ve örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen S.I. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.