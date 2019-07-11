FETÖ’nün kadın yapılanması sorumlusu tutuklandı
Tekirdağ’da FETÖ’nün kadın yapılanması sorumlusu olduğu öne sürülen S.11 Temmuz 2019 Perşembe 10:20
Tekirdağ’da FETÖ’nün kadın yapılanması sorumlusu olduğu öne sürülen S.I. tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturmaları çerçevesinde FETÖ’nün kadın yapılanması sorumlusu olduğu ve örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen S.I. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı.
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