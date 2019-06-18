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FETÖ’nün kadın yapılanma sorumlusu Fidan Yılmaz’a 8 yıl 9 ay hapis

FETÖ’nün kadın yapılanma sorumlusu Fidan Yılmaz’ın ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

18 Haziran 2019 Salı 13:14
FETÖ’nün kadın yapılanma sorumlusu Fidan Yılmaz’a 8 yıl 9 ay hapis

FETÖ’nün kadın yapılanma sorumlusu Fidan Yılmaz’ın ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.


FETÖ’nün Beylikdüzü, Esenyurt, Çatalca, Silivri, Avcılar ve Küçükçekmece’deki kadın yapılanmasından sorumlu kişilere yönelik düzenlenen operasyonda Fetullah Gülen’in yeğeni Fatmanur Gülen ile beraber gözaltına alınarak tutuklanan örgütün Beylükdüzü’nün kadın yapılanma sorumlusu Fidan Yılmaz’ın yargılandığı dava karara bağlandı.


İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yılmaz ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunmasını yapan Fidan Yılmaz, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.


‘Örgüt yöneticisi olsam kaçardım’


FETÖ mensuplarının kendilerini kurtarmak için kendisi aleyhinde ifadeler verdiğini iddia eden Yılmaz, “Benim üzerime suç attılar. Okulda tanınan biriydim. Yaşımdan kaynaklı olarak bana saygı duyarlardı. Ben örgüt yöneticisi değilim. Örgüt yöneticisi olsam hakkımda adli kontrol uygulandığı dönem kaçardım. Çalıştığım yerde 2 bin küsur maaş alıyordum. Örgüt yöneticisi bu kadar mı maaş alır? 500 gündür çocuklarımdan uzağım kavuşmak istiyorum” diye konuştu.


Kararını açıklayan mahkeme heyeti Yılmaz’ı “Örgüt üyeliği” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Yılmaz’ın tutukluluğun devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:14
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