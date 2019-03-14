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"FETÖ’nün Jandarma Yapılanması" 900 sayfalık kitaba dönüştü

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) jandarma içerisinde nasıl çöreklendiğini anlatan, örgütün kirli cinayetlerle ilişkisi ve 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ne giden yolda jandarma teşkilatındaki içindeki örgüt mensuplarını konu alan “FETÖ’nün Jandarma Yapılanması” isimli 900 sayfa kitap, raflardaki yerini aldı.

14 Mart 2019 Perşembe 12:09
"FETÖ’nün Jandarma Yapılanması" 900 sayfalık kitaba dönüştü

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) jandarma içerisinde nasıl çöreklendiğini anlatan, örgütün kirli cinayetlerle ilişkisi ve 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ne giden yolda jandarma teşkilatındaki içindeki örgüt mensuplarını konu alan “FETÖ’nün Jandarma Yapılanması” isimli 900 sayfa kitap, raflardaki yerini aldı.


Fethullahçı Terör Örgütü İle Sivil Mücadele Platformu olan Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER) Başkanı Muhammed Gömük, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Ana Dava İddianamesi ve Yurtta Sulh İddianamesi çalışmasından sonra yeni kitabı “FETÖ’nün Jandarma Yapılanması” adlı eserini okuyucuyla buluşturdu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianame metnini içeren eser, toplamda 900 sayfadan oluşuyor.



FETÖ’nün karanlık yüzü anlatılıyor


Kitap, tarihsel süreçte FETÖ’nün silahlı kuvvetlerde nasıl çöreklendiğini, hangi taktik ve casusluk yöntemleriyle mensupların kendilerini belli etmeden faaliyetlerine devam ettiğini, devlet okulunda öğretmenlik yapan örgüt mensubunun “Marmara Bölge İmamı” sıfatıyla jandarma teşkilatı içerisine sızdırılan askerler ile onlardan sorumlu sivil unsurları nasıl yönetebildiğini geniş bir şekilde anlatıyor.


Kitapta ayrıca, örgüt mensubu askerlerin verilen örgütsel talimatları şartsız koşulsuz nasıl uyguladıkları, örgüt mensubu kadınlarla yapılan evlilikler ve 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ne kadarki sürede örgütün karanlık yüzü detaylı bir şekilde ele alınıyor.



Atatürk’ün doğum tarihinden esinlenip 1881 tane dağıtılıyor


Başkan Gömük, kitapla ilgili yaptığı açıklamada, önemli detayları paylaştı. Gömük, "FETÖ’nün jandarma teşkilatımız içerisinde nasıl yapılandığını, Ogün Samast gibi vakaların nasıl tertiplendiğini, jandarma istihbaratının diğer milli istihbarat kuruluşları aleyhine nasıl faaliyet gösterdiğini, FETÖ’nün jandarmayı nasıl devşirmeye çalıştığını, jandarmanın 15 Temmuz’a giden süreçte ve 15 Temmuz akşamındaki rolünü ve daha birçok önemli bilgiyi bu kitapta bulacaksınız" dedi.


Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum tarihi olan 1881 yılından esinlenerek özel bir cilt yaptırıldığını ifade eden Gömük, 1881 özel cilt kitabın ücretsiz dağıtılacağını da kaydetti. Gömük, "Tarihin en gözü dönmüş terör örgütü olan Fethullahçıların yargılanması sürecinde olağanüstü öneme sahip birer hukuk belgesi olarak tarihe not düşülmesini zaruri gördüğüm iddianameleri, elimden geldiğince kitaplaştırıp yayınlamaya devam edeceğim. Sırada FETÖ nün emniyet yapılanması, FETÖ’nün medya yapılanması var" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:09
  1. kitap

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