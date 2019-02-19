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FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, tamamı muvazzaf 52 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

19 Şubat 2019 Salı 09:44
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, tamamı muvazzaf 52 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:44
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