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FETÖ'nün izdivaç sorumlusu, kocasıyla birlikte yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda FETÖ'nün 'izdivaç sorumlusu' Mine G. ve hakkında 'esnaflardan sorumlu imam' olduğuna dair ifadeler bulunan eşi Bayram G., saklandıkları 'gaybubet evi'nde sahte kimlikle yakalandı.

30 Ekim 2018 Salı 17:04
FETÖ'nün izdivaç sorumlusu, kocasıyla birlikte yakalandı

Samsun'da İstihbarat ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmayla FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi'nde saklandığı belirlenen Mine G. ve eşi Bayram G.'yi takibe aldı.

Saitbey Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 'ByLock' kaydı ve 5 bin 388 defa erişimi bulunan, kapatılan Bank Asya'da artırım hareketleri olan, protesto eylemine katıldığı tespit edilen, örgüte bağlı kurumda denetim kurulu yedek üyesi olduğu anlaşılan, KHK ile kapatılan şirkette kaydı bulunan, polis ve asker gibi kişilerle evlendirilecek kadınların 'izdivaç' grubundan sorumlu olduğu belirlenen Mine G. ve 2 'ByLock' kaydı olan, Samsun'daki esnaf gruplarından sorumlu olduğu öne sürülen eşi Bayram G.'yi yakaladı. Sahte kimlik kullanan ve 'gaybubet evi'nde saklanan çift, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 17:04
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